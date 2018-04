MODELLO EUROPEO: lento calo della pressione durante la settimana prossima...

Si scende! Non stiamo parlando di un vertiginoso calo delle temperature o di un brusco cambiamento del tempo; stiamo analizzando le mappe per la settimana prossima che prevedono una lenta attenuazione dell'alta pressione e un progressivo ritorno a condizioni termo-bariche più consone alla stagione in corso in Italia.

In questa sede esamineremo l'andamento dei geopotenziali e della pressione atmosferica imbastito dal modello europeo nella sua interezza (ovvero il grafico completo).

La prima mappa mostra il ventaglio previsionale dei 50 cluster (compreso l'ufficiale) imbastito dal modello europeo che riguarda l'andamento dei geopotenziali a scala italica.

Si nota un progressivo calo degli stessi, soprattutto durante la settimana prossima. Poco importa se il run ufficiale (cluster blu) del modello medesimo sia reticente. Se si osserva il ventaglio dei clusters si nota come la sua tesi (ovvero di una prosecuzione dell'alta pressione) sia scarsamente credibile.

Lo stesso discorso vale per la pressione atmosferica (seconda mappa).

Qui il calo risulta ancora più netto e imbastito da tutti i clusters tranne il run ufficiale che sul lungo termine parte per la tangente verso un'improbabile prosecuzione del regime alto pressorio sull'Italia.

Vedremo nei prossimi giorni cosa uscirà dal cilindro del modello nostrano; per adesso un rientro delle temperature e della pressione atmosferica verso ranghi più normali risulta ancora probabile durante la settimana entrante.