MODELLO EUROPEO: la perturbazione di domenica 13 e lunedÃ¬ 14 maggio, poi...

Ormai sussistono pochi dubbi in merito all'evoluzione del tempo prevista sull'Italia entro il fine settimana ormai imminente; il nuovo aggiornamento del MODELLO EUROPEO conferma l'arrivo di una perturbazione sulle regioni del centro e del nord Italia a cavallo tra domenica e lunedì prossimo. Nella festività domenicale i fenomeni saranno più probabili sulle regioni settentrionali, con qualche temporale più organizzato, non escluso, specialmente nella fase iniziale. Lunedì i fenomeni saranno più diffusi alle regioni centrali; al mattino troveremo precipitazioni sotto forma di rovescio su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio al mattino, poi qualche temporale possibile soprattutto durante le ore pomeridiane.



Sul fronte delle temperature, da segnalare il ribasso deciso della colonnina di mercurio atteso sulle regioni settentrionali dal pomeriggio di domenica, in estensione poi nelle prime ore di lunedì anche sul centro Italia. Raffiche intense di Maestrale e Libeccio soprattutto sul Canale di Sardegna, i versanti di medio ed alto Tirreno.

Il resto della settimana vedrà nuovamente il rinforzo di una figura d'alta pressione sull'Europa occidentale, evento che provocherà la chiusura del corridoio instabile oceanico a favore nuovamente di una circolazione settentrionale. Almeno inizialmente, l'alta pressione non avrà alcuna intenzione di raggiungere il nostro Paese che di conseguenza resterà nuovamente influenzato dall'instabilità termoconvettiva ad evoluzione tipicamente diurna. Il contesto delle temperature segnerà comunque una ripresa già da martedì.



Una ripresa delle condizioni atmosferiche più stabili, attraverso un rinforzo più convincente dell'alta pressione sul Mediterraneo, forse nell'ultima decade di maggio, così come preventivato dalla previsione del modello americano. A tal proposito urgono tuttavia delle ulteriori conferme.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it