MODELLO EUROPEO: la "finta" alta pressione...

Il modello europeo questa mattina ha giocato un brutto scherzo a tutti gli appassionati di freddo e neve; una coltellata al cuore dell'inverno con un'alta pressione di dubbia provenienza ed intensità già a medio termine.

Se però sondiamo il modello medesimo nel suo interno, notiamo che il run ufficiale è palesemente forzato verso l'alto sia nel campo dei geopotenziali che della pressione.

Come se non bastasse, la corsa medesima è forzata al rialzo non solo nei confronti della media (linea rossa), ma su tutto il ventaglio dei run perturbatori (50) che compongono il modello, visibili con lo spazio viola.

Insomma, il modello europeo questa mattina nella sua corsa ufficiale, ha partorito un run poco "felice"...aspettiamo che rientri a più miti consigli...