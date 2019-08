MODELLO EUROPEO: l'estate NON finisce, ma attenzione ai primi di settembre...

L'estate barcolla, ma non molla. Nonostante la presenza di temporali che interessano alcune zone della nostra Penisola, la bella stagione per il momento non verrà estromessa dalla sede mediterranea.

Abbiamo più volte ribadito che i fenomeni temporaleschi di questi giorni sono originati da una goccia fredda presente sulla verticale del nostro Paese e non da una rottura estiva vera e propria.

Questa tesi è presa in carico questa mattina dal modello europeo. All'inizio della settimana prossima l'instabilità italica dovrebbe allontanarsi verso levante lasciando spazio nuovamente all'alta pressione. Ecco la media degli scenari del modello nostrano valida per le prime ore di lunedi 26 agosto:

Come vedete, le sortite autunnali saranno ancora relegate alle Isole Britanniche; da noi l'estate continuerà, con gli ultimi temporali in allontanamento verso levante; anche le temperature testimonieranno a pieno titolo che l'estate sarà ancora tra noi, proponendo valori diffusamente sopra i 30°.

Quando potrebbero cambiare le cose? Nei primi giorni di settembre! Osserviamo a tal proposito lo scenario ufficiale del modello europeo previsto per domenica 1 settembre:

In questo caso si potrebbe parlare di tentativo di rottura stagionale se e solo se l'anticiclone delle Azzorre non porrà il suo braccio invadente verso levante.

Anche la media degli scenari del modello medesimo mostra un tentativo di penetrazione delle correnti fresche nord atlantiche verso l'Italia...anche se per il momento solo abbozzato.

Come diciamo da più giorni, resta in piedi l'ipotesi di un attacco all'estate nei primi giorni di settembre. Ovviamente la situazione è molto incerta e servirà ancora qualche giorno per sbrogliare la matassa. Al momento l'attacco instabile è probabile al 40-45%. Continuate quindi a seguire tutti i nostri aggiornamenti.

