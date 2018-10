MODELLO EUROPEO: l'autunno svolta pagina, le ultime notizie sull'evoluzione prevista a fine ottobre

Temporali e rovesci di pioggia si stanno verificando in queste ore sui settori orientali del nostro Paese, laddve troviamo una figura di bassa pressione che scivola via velocemente verso il Mezzogiorno, lungo il fianco orientale dell'alta pressione attualmente con perno ad ovest del Regno Unito. Sono previste almeno due giornate (lunedì e martedì) di tempo instabile al sud, accompagnate da rovesci e temporali ma anche da un calo delle temperature su valori più consoni al periodo stagionale in atto.



Superato questo ennesimo episodio di tempo instabile rivolto alle regioni meridionali, dalla prossima settimana le condizioni atmosferiche sull'Europa dovrebbero subire un cambiamento abbastanza sostanziale, in quanto il modello europeo mette in luce la discesa di una massa d'aria fredda di origine artica proprio nel cuore del nostro continente.

Rimane ancora incerta la posizione che potrà acquistare l'asse di saccatura, anche se al momento sembrerebbe essere privilegiata una posizione più occidentale, in tal modo aumenterebbero le chances di pioggia per le regioni del nord entro il prossimo weekend. Alcuni di questi settori stanno infatti vivendo un periodo di siccità molto accentuata, l'autunno sino a questo momento è risultato davvero avaro di precipitazioni.

Nel lungo termine l'anticiclone dovrebbe comunque restare defilato lontano dall'Europa, nel cuore dell'oceano Atlantico, favorendo l'arrivo di nuove perturbazioni sul Mediterraneo anche nei primi giorni di novembre.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it