MODELLO EUROPEO: l'arrivo del primo FREDDO sul nord-est Europa

Nei prossimi giorni la circolazione atmosferica verrà ancora fortemente condizionata dalla persistenza di una figura altopressoria che in questo momento risulta collocata sull'Europa orientale ma che dal prossimo fine settimana sposterà il suo "luogo di residenza", tornando ad interessare l'oceano Atlantico e l'ovest Europa con valori di pressione al suolo di tutto rispetto. I settori centrali ed orientali del continente subiranno quindi l'influenza di una circolazione che tornerà ad essere per l'ennesima volta spiccatamente settentrionale.



Il Vortice Polare alle elevate latitudini, nonostante la presenza di una forte anomalia positiva di temperatura, viene previsto dai modelli raffreddarsi e rinforzare considerevolmente nei prossimi giorni. A farne le spese saranno per prime le regioni nord-est Europee, ci riferiamo quindi alla parte settentrionale della Russia e soprattutto la Penisola Scandinava che potrebbe divenire sede di una circolazione instabile a carattere freddo .



Cosa potrebbe accadere sull'Italia?



Ancora molto difficile rispondere a questo interrogativo, anche sè, nella parte conclusiva di ottobre, appare probabile lo sviluppo di una vasta depressione sull'Europa continental. Questa depressione potrebbe essere in grado di portare ripercussioni anche sulle condizioni meteorologiche previste in ambito italiano, con un tipo di tempo che probabilmente sarà meno caldo rispetto agli standard attuali che rimangono ancora decisamente sopra righe.



