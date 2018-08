MODELLO EUROPEO, l'anticiclone sino a giovedì 23, poi si apre un colpo di scena

Aggiornamento serale del modello europeo che CONFERMA una fase atmosferica estiva persistere sul Mediterraneo almeno per altri 5-7 giorni, seppur tra fisiologici alti e bassi. L'anticiclone delle Azzorre arriverà ad estendere con la sua parte più marginale il bacino centrale del Mediterraneo, garantendovi una relativa protezione. Alle quote superiori, soprattutto nel fine settimana ormai imminente, troveremo una blanda circolazione ciclonica sui Balcani a coinvolgere in piccola misura anche il nostro Paese (settori di Mezzogiorno). Nuovi temporali in previsione su regioni come Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna. Qualche spunto di instabilità anche al nord ma in un contesto più circoscritto.

Spingendo il nostro sguardo al tempo della prossima settimana, la circolazione di venti occidentali che fanno capo alla semipermanente d'Islanda ancora in stadio embrionale, potrebbero avere la forza di spingere la loro influenza in modo deciso verso il Mediterraneo. Prima di tutto questo però, vi sarebbe un rinforzo temporaneo dell'alta pressione tra lunedì 20 e giovedí 23 agosto, i temporali nelle zone interne si farebbero più rari e la temperatura sarebbe soggetta ad un leggero, ulteriore ritocco verso l'alto.

PoI cosa succederà?

Le nuove proiezioni del modello europeo mettono questa sera in risalto un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche sul Mediterraneo centrale tra venerdì 24 e domenica 26 agosto, con temporali anche di forte intensità al nord ed al centro. Una vera e propria battuta d'arresto stagionale. La previsione necessita tuttavia di ulterori conferme ed attualmente lo spread tra i possibili scenari che verrebbero a crearsi sul Mediterraneo per tale periodo, resta ancora troppo elevato.

