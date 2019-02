MODELLO EUROPEO: l'alta pressione potrebbe indebolirsi dopo il giorno 20...

L'alta pressione potrebbe indebolirsi lentamente all'inizio della prossima settimana, per permettere ad aria fredda di irrompere sull'Italia da est attorno alla fine del mese?

Non prendiamo queste parole come oro colato, in quanto si tratta solo di una possibilità. Altri modelli contemplano tutt'altri scenari ed è auspicabile un rientro a condizioni più normali da parte di queste mappe.

Il modello europeo questa mattina non mostra un'alta pressione spaventosa; una prima piccola "sberla" potrebbe subirla all'inizio della settimana prossima quando uno scalcinato fronte da ovest farà calare i geopotenziali e la pressione sia in Italia che sull'Europa centrale.

La perturbazione non avrà futuro, ma servirà a ridurre i bollenti spiriti di un'alta pressione che nulla ha di invernale per il nostro Continente.

Successivamente, si aprirà un bivio attorno alla fine della settimana prossima. Se le correnti fredde orientali riuscissero a trovare un varco verso l'Italia, la situazione si riaprirebbe con il ritorno del freddo e forse anche delle precipitazioni sullo Stivale.

La mappa delle temperature a 1500 metri prevista per venerdì 22 febbraio mostra il vasto lago gelido che tenderà ad avvicinarsi allo Stivale da est. Potrebbe essere questa la chiave di volta per uscire da questa stasi anticiclonica che proietterebbe l'Italia in una primavera anticipata dall'utilità assai dubbia. Vedremo...

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI