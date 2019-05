MODELLO EUROPEO: l'alta pressione ci proverÃ , ma il tentativo NON andrÃ  a buon fine

La previsione imbastita questa mattina dalla corsa ufficiale del modello europeo non contempla l'attesa propensione alla stabilità in Italia; le figure bariche saranno ancora disposte in modo abbastanza penalizzante, anche se un timido tentativo di invasione anticiclonica sarà presente a metà della settimana prossima.

La nuova settimana, intanto, debutterà con tempo instabile su gran parte del nostro Paese, in modo particolare al centro e al nord; ecco l'analisi sinottica prevista per lunedi 20 maggio:

La presenza di una blanda depressione al centro-nord sarà causa di improvvisi acquazzoni o temporali alternati a fasi più asciutte in un contesto termico ancora fresco. Solo le regioni meridionali saranno interessate da condizioni meteoclimatiche migliori con temperature più gradevoli.

Nella seconda parte della settimana, indicativamente nella giornata di giovedì 23 maggio, l'alta pressione tenterà di invadere il Mediterraneo con la sua mossa più classica, ovvero la distensione ovest-est.

Nel periodo invernale queste mosse anticicloniche risultano vincenti e in men che non si dica monopolizzano non solo il Mediterraneo, ma tutta l'Europa. Adesso, paradossalmente, hanno difficoltà ad imporsi stante un getto debole e soprattutto un Mediterraneo ancora freddo.

Sta di fatto che, secondo il modello europeo, il tentativo di invasione da ovest dell'alta pressione non andrà a buon fine. Eccoa la situazione sinottica prevista per sabato 25 maggio:

Niente da fare per l'alta pressione, che sarà costretta a starsene "di quinta" sul Vicino Atlantico, facendo da scivolo alle correnti fresche atlantiche che si dirigeranno verso la nostra Penisola con nuovi fenomeni instabili.

Per avere una stabilizzazione del tempo in Italia bisognerà forse aspettare i primi giorni di giugno.