MODELLO EUROPEO: ipotesi sul tempo della terza decade settembrina

Dando ormai per scontato che la seconda decade di settembre trascorrerà in gran parte sotto condizioni di anticiclone, proviamo questa sera a tracciare una linea di tendenza inerente alla terza decade del mese che potrebbe presentare alcune novità in merito. L'attività delle depressioni sull'oceano Atlantico sarà molto sostenuta e questo, secondo alcuni modelli, potrebbe essere sufficiente ad isolare un sistema autonomo di bassa pressione sulla Penisola Iberica che ,almeno temporaneamente, riuscirebbe ad interrompere l'egemonia anticiclonica di queste settimane. La figura di bassa pressione avrebbe quindi origini nord atlantiche e la sua penetrazione verso la fascia delle medie latitudini sarebbe agevolata da una diminuzione del gradiente tra alte e basse latitudini,un'eventualità che i modelli mettono in luce giusto appunto dalla terza decade settembrina in avanti.

La nuova depressione avrebbe maggiori probabilità di coinvolgere la Penisola Iberica e la Francia ma dei temporali potrebbero a tutti gli effetti verificarsi anche sulle regioni del nord-ovest.

Ovviamente NON tutti i modelli sono d'accordo con questa evoluzione e soprattutto dalla parte del modello americano l'anticiclone proseguirebbe ad oltranza, influenzando tutta la terza decade di settembre, sino alla fine del mese. Come sempre, non ci resta che aspettare e vedere COME i modelli assesteranno il tiro nei prossimi giorni, avendo la piena consapevolezza che al momento l'unico scenario di previsione sicuro è L'ANTICICLONE sul Mediterraneo almeno sino al 20 del mese.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it