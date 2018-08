MODELLO EUROPEO: instabilitÃ  in vista per il SUD, poi...

L'alta pressione delle Azzorre resta ancora troppo gonfia per consentire ingressi di perturbazioni atlantiche sul nostro Paese.

La nostra Penisola, tuttavia, resterà vulnerabile da est con una serie di impulsi instabili che mineranno la solidità del bel tempo sulle nostre regioni meridionali.

Dopo un week-end che presenterà temporali qua e la nelle zone interne, la giornata di lunedi 20 agosto (prima mappa) vedrà la formazione di una piccola goccia fredda sul meridione d'Italia. Qui agiranno temporali più o meno intensi che si propagheranno anche ad alcune zone del centro, specie Lazio e Abruzzo.

Bel tempo invece al nord, a parte forse qualche fenomeno instabile pomeridiano sui rilievi.

La medesima situazione sarà presente sull'Italia nella giornata di mercoledì 22 agosto (seconda mappa).

Notate il naso dell'alta pressione a proteggere le nostre regioni settentrionali e gran parte del centro, mentre il meridione resterà sotto una blanda ansa depressionaria con rischio di temporali in un contesto meno caldo.

Quando cambierà la situazione? Probabilmente sul finire della settimana prossima quando una saccatura da nord-ovest si avvicinerà alla nostra Penisola con il suo carico di instabilità e aria fresca.