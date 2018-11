MODELLO EUROPEO: in sintesi tutto quello che c'è da sapere sul tempo della prima decade novembrina

La circolazione atmosferica relativa a questa prima decade di novembre, riporta sull'Italia ancora quell'instabilità caratterizzata da precipitazioni sovente a sfondo temporalesco e caratterizzata da rain rate elevati. Numerose località hanno dovuto fare i conti con episodi più o meno severi di maltempo e questa condizione è destinata a persistere anche nei prossimi giorni, seppur con modalità meno spinte rispetto a quanto abbiamo potuto osservare in questi ultimi dieci giorni.

Ancora una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale ed ancora una situazione di forte instabilità in previsione per il settori tirrenici, la Sardegna ed in misura minore l'angolo nord-ovest italiano.

La nuova perturbazione in vista per il nostro Paese tra domenica 4 e lunedì 5, promette ancora maltempo su regioni come il Piemonte, la Liguria occidentale, la Sardegna, la bassa Toscana, Lazio e Campania. Nuove perturbazioni attese anche nel corso della prossima settimana, i settori interessati restano ancora da stabilire nel dettaglio ma sono gli stessi che abbiamo appena citato.

Un cambiamento di questa situazione, o per meglio dire una tregua più convincente alla situazione di maltempo "mordi e fuggi" attuale viene ipotizzata dai modelli soltanto sul finire della prima decade di novembre, di pari passo con un rinforzo della corrente a getto sull'Europa settentrionale (da confermare).

Temperature ancora miti.