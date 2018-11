MODELLO EUROPEO: in marcia verso un esordio di dicembre più tranquillo?

Una circolazione di bassa pressione continua ad interessare i settori occidentali europei ma porta conseguenze anche sul tempo di casa nostra che risulta influenzato da venti meridionali umidi e temperati, responsabili di precipitazioni che risultano ancora intense. In queste ore ne vengono interessati soprattutto i settori alto tirrenici, laddove troviamo una situazione di maltempo che si esaurirà entro sabato mattina.

Il maltempo non è però finito qui; i modelli mettono in luce ancora un paio di attive perturbazioni condizionare il nostro fine settimana con nuove piogge in vista per i settori tirrenici soprattutto domenica, quando ci aspettiamo nuovi episodi di maltempo su regioni come il Lazio, la Campania e la Calabria. Qui saranno possibili anche dei temporali.

Lo sviluppo successivo degli eventi, riferendoci quindi alla prima decade di dicembre, sull'Europa potrebbe farsi vedere un rinforzo delle correnti occidentali alle elevate latitudini. Ne sarebbe coinvolto anche il Mediterraneo attraverso il rialzo delle fasce anticicloniche associate a condizioni atmosferiche tendenzialmente un stabili e asciutte.



Un po' di aria fredda proveniente dai quadranti orientali, potrebbe condizionare il quadro termico generale relativo alla conclusione di novembre; le temperature potrebbero risultare un po' più basse soprattutto sui versanti adriatici (da confermare).



La cartina di analisi si riferisce al primo di dicembre.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it