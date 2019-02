MODELLO EUROPEO: in arrivo perturbazione tra domenica e martedì, migliora nei giorni successivi

Nel prossimo futuro, torneremo a fare i conti con il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa occidentale, evoluzione confermata un po' da tutti i modelli a nostra disposizione. Per gli amanti dell'inverno e delle sue atmosfere, il periodo che ci apprestiamo a vivere non sarà nulla di particolarmente interessante; la presenza dell'alta pressione sull'ovest Europa, limita infatti gli ingressi di aria fredda sul Mediterraneo centrale. In queste condizioni, atmosfere un po' più invernali, fatte di precipitazioni nevose a bassa quota, avranno più probabilità di verificarsi nei settori del medio e basso Adriatico.



Partendo dal principio, una veloce perturbazione è prevista attraversare il nostro Paese tra la seconda metà di domenica e la serata di lunedì 11 febbraio. Le precipitazioni associate al passaggio di questo fronte perturbato, saranno molto scarse. I fenomeni precipitativi più intensi sono attesi lunedì nei settori del medio e basso versante adriatico. Il passaggio della perturbazione porterà con sè un raffreddamento modesto delle temperature che si farà sentire in maniera più decisa sui versanti orientali.



Lo sviluppo successivo degli eventi, riporterà presto un forte anticiclone sull'Europa centrale ed occidentale. Il cuore più caldo di questo anticiclone sarà collocato sulla Penisola Iberica. Tra mercoledì 13 e venerdì 15 febbraio, l'aria mite anticiclonica potrebbe spingersi verso il Mediterraneo centrale , dovremo aspettarci un certo rialzo delle temperature anche sul nostro Paese , soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali, Sardegna inclusa. Sull'angolo nord-occidentale italiano potrebbero verificarsi gli estremi termici più elevati, con almeno un paio di giornate scandite da una primavera anticipata.



Esiste via d'uscita a questa situazione?



Il pattern atmosferico preannunciato dai modelli nel medio termine, include lo sviluppo di una figura anticiclonica a forma di omega. Questo tipo di anticicloni hanno una resistenza elevata nel tempo e sono molto tenaci. Con questa prospettiva sarà ben difficile aspettarsi qualche novità rilevante nella seconda decade di febbraio, mentre la possibilità di una via di fuga è ipotizzabile nell'ultima parte dell'inverno meteorologico, con modalità ancora tutte da verificare.



