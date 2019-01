MODELLO EUROPEO: il tempo previsto sull'Italia e sull'Europa nei prossimi 10 giorni

Una fase fredda inaugura questo mese di gennaio 2019 che riporta la neve a bassa quota sui versanti adriatici centrali e meridionali, il freddo pungente sulle regioni del versante tirrenico ed al nord. Tutto merito di una discesa piuttosto corposa di aria artica direttamente prelevata dalle elevate latitudini del nostro emisfero, per essere catapultata verso la regione balcanica ed il nostro Paese, colpendo soprattutto i versanti adriatici. La trottola depressionaria avrà ancora energia sufficiente a portare delle nuove precipitazioni nevose a bassa quota sull'Adriatico tra domani, venerdì 4, e la mattinata di sabato 5 gennaio. Nel periodo successivo appare invece probabile un addolcimento delle temperature soprattutto al nord in concomitanza con il weekend.



Volgendo lo sguardo al medio ed al lungo termine, il modello europeo ipotizza una nuova discesa di aria artica sul Mediterraneo tra mercoledì 9 e venerdì 11. Questa volta il percorso dell'aria fredda potrebbe però essere più occidentale, in tal modo agevolando la formazione di una ciclogenesi che potrebbe portare dell'instabilità con neve a bassa quota anche al nord (da confermare).



La nuova circolazione sembra confermare una generale attenuazione nella forza della corrente a getto occidentale, in tal modo agevolando lo sviluppo di una circolazione spiccatamente ondulata. Sull'Europa appare ormai probabile l'avvio di una fase atmosferica più fredda ed instabile ma senza caratteristiche di eccezionalità.



