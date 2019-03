MODELLO EUROPEO: il tempo potrebbe cambiare marcia all'inizio della settimana prossima?

Il motore del tempo atmosferico potrebbe ingranare la quarta e portarci la tanto sospirata pioggia al nord all'inizio di aprile? Andiamoci piano...

Questa mattina il quadro previsionale pone qualche speranza, ma la situazione andrà valutata giorno dopo giorno, in quando il rischio "slittamento ad est" dei fenomeni piovosi sarà elevato fino all'ultimo.

Non stiamo parlando di uno sblocco atlantico, bensì di scambi meridiani più favorevoli che potrebbero sparare il vento da nord sulla Francia e consentire un gomito di correnti umide e piovose da sud sull'alta Italia.

Ecco cosa propone il run ufficiale del modello europeo questa mattina per mercoledi 3 aprile.

L'alta pressione sarà sempre presente con la sua pancia in Oceano (ecco perchè non si potrà parlare di sblocco atlantico); tuttavia, la sua posizione potrebbe risultare meno invadente rispetto agli ultimi giorni sul nostro Continente.

In altre parole, l'aria fredda avrebbe maggior spazio per irrompere sull'Europa occidentale e favorire un gomito di correnti meridionali al nord e al centro.

Dal punto di vista pluviometrico sarebbe una ghiotta occasione per far cadere acqua dal cielo al nord e sul Tirreno, unitamente a nevicate lungo la chiostra delle Alpi. Ecco le piogge attese in Italia secondo il run ufficiale del modello europeo imbastito questa mattina per mercoledi 3 aprile:

Finalmente sarà possibile avere piogge di un certo peso su una buona fetta d'Italia...anche al nord e sul Tirreno (Sardegna compresa).

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda esaminiamo la media degli scenari del modello europeo imbastita questa mattina per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 3 aprile:

Questa volta (oseremo dire FINALMENTE) abbiamo una buona concordanza di vedute tra il run ufficiale e la media, che ricalca quasi in maniera sovrapponibile la saccatura sul nord Italia.

MORALE: la saccatura imbastita dal modello europeo per la metà della settimana prossima gode di buona attendibilità (o meglio, non si tratta di una corsa campata in aria). Al momento viene data tra il 40 e il 50% che stante la distanza previsionale molto impervia è già un ottimo valore. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o far scadere questa percentuale.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI