MODELLO EUROPEO: il punto della situazione sul cambiamento del tempo di fine ottobre

Ormai da alcuni giorni la nostra attenzione rimane focalizzata sul cambiamento del tempo previsto dai modelli entro l'ultima settimana di ottobre. Un cambiamento portato dalla circolazione di venti artici che, entro la prossima settimana, faranno irruzione sull'Europa, portando un mutamento delle condizioni atmosferiche su una vasta porzione del nostro continente. E' un evento sinottico di grande portata che sicuramente manderà avanti la stagione, proiettandoci nel cuore dell'autunno 2018, nella sua prima parte, spesso e volentieri condizionato da valori di temperatura troppo elevati.



Ebbene la nuova saccatura prevista sul bacino del Mediterraneo, sarà in grado di portare precipitazioni, vento ed un ribasso deciso delle temperature soprattutto sui settori europei centrali ed occidentali. Alcune località del Mediterraneo potrebbero nuovamente ricevere precipitazioni importanti.



Al tempo stesso però, i modelli faticano ad inquadrare il comportamento della vasta saccatura su scala locale e pertanto ne deriva una grossa incertezza riguardante sia la posizione dei centri di bassa pressione al suolo, sia la distribuzione delle precipitazioni nell'ambito del Mediterraneo. Nel periodo compreso tra sabato 27 e mercoledì 31 ottobre, le previsioni attuali mettono in luce maggiori chances di pioggia per l'Italia settentrionale, le regioni del versante tirrenico e la Sardegna, mentre un trend più asciutto è previsto sul meridione e soprattutto i versanti adriatici.



Sul fronte delle temperature, la nuova circolazione veicolerebbe sul Mediterraneo centrale una circolazione di venti meridionali, associati a valori termici miti soprattutto al centro ed al sud. Le temperature sarebbero gradevoli anche al nord.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it