MODELLO EUROPEO: il "mostro anticiclonico" alle corde nei primi giorni di marzo?

Quanto durerà l'alta pressione sul nostro Continente e in Italia? La primavera avanza e su molte regioni c'è bisogno di pioggia; speriamo che la stagione primaverile faccia il suo dovere in vista dell'estate che mai fallisce in fatto di caldo e siccità sul nostro Paese.

Anche questa mattina il modello europeo opta per una scappatoia al regime altopressorio asfisiante che ci sta interessando da giorni, ma non prima dell'inizio di marzo.

La prima mappa mostra la previsione ufficiale del modello europeo valida per venerdi 1 marzo.

Si nota l'alta pressione in fase di indebolimento, incalzata da un flusso atlantico più energico in ingresso sull'Europa occidentale. Il freddo verrà spostato verso levante e la nostra Penisola inizierà ad essere interessata da correnti umide di matrice meridionale, ovvero dal messaggio della primavera che avanza...

La seconda mappa valida per sabato 2 marzo è ancora più interessante e pone l'alta pressione ormai molto debole e in fase di piegamento verso il nord Africa.

Le correnti atlantiche proveranno ad aprire un varco da ovest portando le prime piogge sui paesi dell'Europa occidentale e poi forse verso le nostre regioni settentrionali.

E' credibile questa evoluzione? Chiediamolo alla media degli scenari del modello medesimo imbastita per il primo sabato di marzo (terza mappa).

Anche la suddetta media opta per un'attenuazione dell'alta pressione sotto i colpi di un flusso atlantico maggiormente energico che potrebbe bussare alla porta dell'Europa occidentale.

Tuttavia, sempre nella media, la resistenza dell'alta pressione pare maggiore rispetto al corrispondente run ufficiale, che quindi si presenta un po' "ottimistico" per un eventuale smantellamento del mostro altopressorio.

Le probabilità di avere un po' di pioggia al nord sono quindi rimandate ai primi giorni di marzo , sperando di non allungare ulteriormente l'attesa...

