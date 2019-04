MODELLO EUROPEO: il MALTEMPO di mercoledi 3 e giovedÃ¬ 4 nel dettaglio...

Ci siamo! La pioggia tanto desiderata dovrebbe cadere dal cielo tra 36-48 ore...anche su quelle zone in cui la siccità sembra aver messo radici.

Si tratterà di piogge discretamente distribuite e sottoforma di rovescio anche temporalesco. La neve tornerà ad imbiancare le Alpi e l'Appennino settentrionale a quote non elevate per la stagione; insomma, la primavera fresca e perturbata sembra voglia prendersi una rivincità, dopo essere stata "soffocata" da oltre due mesi di alta pressione.

Le giornate maggiormente interessate dalle piogge saranno mercoledi 3 e giovedi 4 aprile.

Mercoledi 3 aprile, secondo il modello europeo, alcune zone del nord e del medio-alto Tirreno potrebbero sperimentare le prime piogge di un certo peso. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata:

Alpi, Prealpi, zone dell'alta pianura e la Liguria avranno precipitazioni anche intense e a carattere di rovescio. Nel pomeriggio-sera verrà interessato anche parte del versante tirrenico, specie la bassa Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio. Sul resto del nord e del centro avremo piogge più deboli, mentre al sud i fenomeni saranno quasi assenti.

La giornata più perturbata sarà giovedi 4 aprile. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco delle 24 ore:

Sui settori alpini, prealpini e dell'alta pianura padana andranno in scena precipitazioni molto forti, anche di tipo nevoso sui rilievi a quote non elevate per la stagione.

Piogge intense colpiranno la Liguria e tutto il versante tirrenico dove avremo anche temporali accompagnati da occasionali grandinate. Pioverà anche sulla Sardegna e al meridione, specie su Campania, Calabria e Sicilia.

Meno interessate le regioni del medio-basso Adriatico, la Puglia e la Lucania che resteranno sottovento al flusso portante da sud-ovest.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI