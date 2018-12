MODELLO EUROPEO: il FREDDO cercherà di contrastare la "solita" mitezza...

Ecco la fine della mitezza sull'Italia, quantomeno al centro e al nord. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese per le prime ore di giovedì 13 dicembre .

Notate la vastità della colata fredda che abbraccerà direttamente i Paesi dell'Europa centro-orientale e marginalmente l'Italia.

Come era nelle attese, il rinforzo del getto avvenuto nell'ultima settimana non è riuscito a scalfire il freddo presente in sede scandinava e russa; adesso il getto medesimo tenderà a rallentare e il freddo accorpato lassù scivolerà come una lama nel burro sull'Europa centro-orientale, dando filo da torcere alla mitezza oceanica.

Fino alla giornata di ieri sembrava trattarsi di una toccata e fuga del freddo sull'Italia; ora invece i modelli stanno metabolizzando la quantità di aria fredda presente ad est e a nord dello Stivale Italico.

Non sarà tanto facile scalzare la mole di freddo che si depositerà sulle pianure dell'Europa centro-orientale, in virtù di una vasta zona anticiclonica presente in loco.

La mitezza scaccia-inverno non si darà per vinta, ma l'est europeo quest'anno sembra voler mostrare i muscoli, impedendo il solito "assolo mite" di cui la natura ci aveva abituato negli ultimi anni.

Comunque vadano le cose sarà una bella battaglia...un braccio di ferro dagli esiti tutt'altro che scontati. Continuate quindi a seguirci...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive