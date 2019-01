MODELLO EUROPEO: guardate che scenari si paventano per fine mese...

Il blu sulle carte che fa sobbalzare dalla sedia gli appassionati di neve e gelo...quel blu che troppe volte è mancato negli ultimi inverni, soppiantato da "colori" non troppo attinenti con la stagione fredda.

La situazione che promette oggi il modello europeo per la fine del mese risulta molto interessante, ad iniziare già da mercoledi 30 gennaio (prima mappa).

La posizione del minimo andrà appurata ; per il momento prendiamo in considerazione solo l'affondo freddo, che si prevede intenso ed energico sul bacino del Mediterraneo.

Morale: altra neve, altro freddo, altro maltempo in vista per l'Italia...

Venerdì 1 febbraio (seconda mappa) l'ipotesi ufficiale del modello europeo (anche se la media è molto simile), imposta una configurazione invernale da manuale per l'Europa e l'Italia.

Alta pressione completamente estromessa; depressioni ad occhiale, con aria fredda da est in contrasto con correnti relativamente più temperate dall'Atlantico. Sarebbe una festa nevosa per molte regioni, anche per i settori del nord che fino ad ora sono stati penalizzati dalla disposizione delle correnti.

Vi ripetiamo che per la collocazione esatta dalle depressioni e per decifrarne gli effetti diretti sulle nostre regioni servirà ancora del tempo; continuate pertanto a seguirci.

