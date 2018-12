MODELLO EUROPEO: frustata da nord-ovest tra Natale e Santo Stefano?

La previsione per Natale e Santo Stefano presenta ancora diversi margini di incertezza in quanto non tutte le mappe sono orientate verso una configurazione univoca.

Il modello europeo, tuttavia, insiste sull'ipotesi di ieri e propone un transito frontale da nord-ovest sull'Italia tra Natale e Santo Stefano. In accordo con questa tesi c'è anche il modello canadese, mentre l'americano vede tutt'altro.

La prima mappa mostra l'approccio frontale al settentrione per le prime ore di Natale.

Se questa mappa fosse reale, piogge sparse interesserebbero il settentrione e il centro, specie il nord-est, con neve sulle Alpi. Il tempo tenderebbe a peggiorare anche al meridione nel corso della giornata ad iniziare dalla Campania.

La situazione attesa per Santo Stefano (sempre secondo il modello europeo) mostra la formazione di una depressione al meridione dove i fenomeni si prevedono più intensi, in compagnia del medio versante Adriatico.

Al nord e sul Tirreno l'azione dei venti secchi settentrionali dovrebbe riportare il sereno al prezzo di un calo termico accentuato dalla forte ventilazione.

Secondo le mappe attuali, la depressione potrebbe poi annidarsi tra lo Ionio e la Grecia inviando correnti più fredde verso l'Italia nei giorni seguenti, ma ne riparleremo.

