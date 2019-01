MODELLO EUROPEO: FREDDO in arrivo nella seconda metà della settimana, poi...

Una circolazione di aria fredda artica si avvicina a grandi passi verso il nostro Paese; le frange nuvolose appartenenti a questa struttura depressionaria interessano già da alcune ore il Mediterraneo centrale ed orientale, per adesso si tratta di annuvolamenti di scarsa importanza, che non portano ripercussioni significative sullo stato del tempo italiano, anche se dovremo aspettarci un cambiamento abbastanza repentino delle condizioni atmosferiche al centro ed al sud già a partire da domani, mercoledì 9 gennaio. Nel frattempo alcune importanti nevicate si stanno già verificando lungo i versanti esteri delle Alpi Austriache, dove troviamo cumulate di neve estremamente abbondanti.



Nelle prossime ore proseguiranno le nevicate lungo i rilievi alpini di confine, una figura di bassa pressione prenderà vita sui mari meridionali italiani, portando con sè rovesci e temporali con neve alla quota di alta collina sulle due isole maggiori, la Puglia e la Calabria. Qualche precipitazione prevista tra mercoledì e giovedì anche sul medio e basso Adriatico. Bel tempo ma freddo e ventoso al nord.



Dalla prossima settimana il nuovo aggiornamento del modello europeo conferma il rinforzo delle correnti occidentali associate alla distensione di una figura di alta pressione verso il Mediterraneo. Ne consegue una fase di tempo relativamente più stabile e mite che è prevista interessarci soprattutto tra lunedì 14 e mercoledì 16 gennaio, in seguito potrebbe aprirsi nuovamente un periodo di tempo più instabile ma nei prossimi giorni cercheremo di essere più precisi su quest'ultimo aspetto.



