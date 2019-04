Modello europeo: FREDDO di maggio all'orizzonte?

Fa impressione lo scenario ufficiale imbastito questa mattina dal modello europeo per il fine settimana prossimo, in modo particolare per la giornata di domenica. Ecco le temperature a 1500 metri previste in Europa nella notte tra domenica 5 e lunedi 6 maggio:

L'Europa centro-settentrionale e parte dell'Italia sarebbero colpiti da un'ondata di freddo in piena regola: in Italia l'isoterma 0° alla medesima quota riuscirebbe a raggiungere le regioni meridionali; si tratterebbe di un fatto molto insolito (anche se non impossibile) per la prima decade di maggio.

Il mese mariano potrebbe quindi debuttare con sciarpe ed abiti pesanti? Per capire se lo scenario ufficiale del modello europeo è credibile o meno, interpelliamo la media di tutti gli scenari che imbastiscono l'elaborato nostrano per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra domenica 5 e lunedi 6 maggio:

La media degli scenari del modello europeo conferma l'ondata di freddo su gran parte dell'Europa centro-settentrionale, ma non conferma l'entrata dell'isoterma 0° a 1500 metri sulla verticale del nostro Paese.

Ciò significa che, probabilmente, lo scenario ufficiale sta esagerando questa mattina in termini di freddo sull'Italia, anche se l'impianto termo-barico sembra a grandi linee confermato.