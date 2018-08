MODELLO EUROPEO: forti temporali in arrivo nel weekend, in seguito ancora scenari incerti

Una circolazione di bassa pressione riporterà sul nostro Paese condizioni di instabilità fatta di FORTI TEMPORALI in previsione su molti settori del Paese. Ad esserne interessate saranno in primis le regioni italiane settentrionali nella giornata di venerdì, con una prima tornata di temporali sulla Liguria, la Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Una replica di temporali particolarmente intensi, potrebbe verificarsi a cavallo tra Liguria e Toscana nella notte tra venerdì e sabato, poi anche sul medio ed alto versante Adriatico nella notte tra sabato e domenica.



IMPORTANTE: l'ultimo aggiornamento del modello europeo, conferma l'isolamento della circolazione depressionaria proprio sopra il nostro Paese, in lento spostamento verso i settori orientali. Tra domenica e la prima metà della prossima settimana, si prospettano diverse giornate di instabilità, soprattutto al centro ed al sud. Vi sarà spazio anche per qualche finestra di vero e proprio tempo perturbato.



Le temperature reagiranno di conseguenza, nel weekend sono previste diminuzioni sensibili a partire dal nord, poi anche al centro ed al sud dalla prossima settimana.



Volgendo lo sguardo al lungo termine, il modello europeo conferma ancora una reiterata tendenza degli anticicloni a spingersi verso le latitudini settentrionali; ne potrebbe derivare un tipo di tempo incerto e inaffidabile. Ad essere interessate dai fenomeni più organizzati di instabilità potrebbero però essere le regioni di Mezzogiorno, mentre al nord vi sarebbe spazio per qualche giorno più tranquillo (mercoledì 5 - lunedì 10).



Evoluzione da confermare.



