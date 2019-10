MODELLO EUROPEO: fine mese con l'alta pressione, ma Ã¨ credibile?

Colpo di scena nello scenario ufficiale del modello europeo imbastito questa mattina per la fine del mese. Ecco la mappa che si riferisce a domenica 27 ottobre:

A parte la Sardegna che verrebbe interessata da piogge anche consistenti specie nel suo lato orientale, il resto d'Italia e buona parte dell'Europa centrale verrebbero abbracciati da una zona anticiclonica che nulla avrebbe a che fare con l'autunno.

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda esaminiamo un grafico che mette in luce la media di tutti gli scenari del modello europeo (linea rossa) e lo spread, ovvero di quanto si discostano gli scenari alternativi rispetto alla media.

Notiamo una sovrapposizione quasi perfetta tra scenario ufficiale, media e spread fino a giovedi 24 ottobre, segno che la dinamica del blocco (con piogge al nord-ovest e clima caldo al centro e al meridione) è praticamente certa. Successivamente, lo scenario ufficiale (segnato in nero) prende una via tutta sua (verso l'alto), discostandosi di molto dalla media ed uscendo addirittura dal territorio dello spread ( la parte colorata in viola).

Ciò significa che la tesi dell'alta pressione sul finire del mese è scarsamente credibile; tuttavia potrebbe anche dare origine ad una nuova tendenza qualora anche gli altri cluster compresa la media tenderanno a seguirla con le prossime emissioni. Vedremo...