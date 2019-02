MODELLO EUROPEO: febbraio potrebbe seguire i binari di una circolazione più mite

L'aggiornamento serale del modello europeo, pare confermare l'esordio di una fase atmosferica più temperata, nella quale troveremo l'anticiclone delle Azzorre nuovamente protagonista sul nostro continente, laddove potrebbe monopolizzare le condizioni atmosferiche per diversi giorni. Nonostante tutto, sul nostro Paese la circolazione atmosferica potrebbe mantenere una certa dinamicità, il cuore più caldo e stabile dell'alta pressione sarebbe infatti circoscritto all'oceano Atlantico ed alla parte occidentale dell'Europa, nella fattispecie la Penisola Iberica che resterebbe governata per lungo tempo da condizioni atmosferiche miti.



Le nuove perturbazioni che tenteranno di varcare il confine del Mediterraneo, avranno quindi una provenienza prevalentemente nord-occidentale e pertanto le regioni del nord Italia potrebbero presto tornare a sperimentare una condizione di tempo più secco, dovuta alla protezione parziale offerta dall'ala orientale dell'alta pressione nei confronti di queste regioni.



Essendo questa una circolazione di tipo oceanico, sarà accompagnata da valori di temperatura piuttosto miti anche sul nostro Paese. Le perturbazioni che attraverserebbero l'Europa del sud, sarebbero accompagnate da una quantità piuttosto modesta di aria fredda al seguito, e pertanto anche le diminuzioni della temperatura collegate al passaggio di tali perturbazioni risulterebbero contenute e limitate allo spazio di poco tempo.



Nei prossimi giorni proveremo ad entrare più nel dettaglio di questa previsione, cercando di individuarne anche una possibile via di uscita.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it