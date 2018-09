MODELLO EUROPEO: dopo il grande anticiclone l'autunno ci riprova

L'ultima offensiva di quello che potremo definire come un prolungamento dell'estate mediterranea, si affaccia sul nostro Paese attraverso una nuova fase di tempo caldo e stabile che poggia radici nel rialzo (speriamo l'ultimo) delle fasce anticicloniche subtropicali. E quindi una nuova onda d'aria molto calda di origine africana che riporterà le temperature nuovamente su valori elevati, sia al suolo che in quota. La colonnina di mercurio potrà riportarsi alcuni gradi sopra la media del periodo, l'apice del caldo è previsto tra domani, lunedì 10 e giovedì 13 settembre. Le temperature previste sul piano isobarico di 850hpa (circa 1500 metri) arriveranno a sfiorare nuovamente i +15°C/+17°C, un valore da piena estate che riporterà al suolo valori di temperatura superiori ai +30°C su diverse regioni. Approfondimenti a questo link: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ondata-di-caldo-settembrino-quali-temperature-potremo-raggiungere-/74919/



Tuttavia sarà una fase di caldo circoscritta allo spazio di pochi giorni; il modello europeo ipotizza infatti un cambiamento delle condizioni atmosferiche appena superata la metà del mese. Dopo un periodo di "convalescenza" della durata di qualche giorno, una perturbazione riuscirebbe ad interesssare i paesi dell'Europa meridionale da martedì 18 settembre in avanti. Ne sarebbe coinvolto anche il nostro Paese con modalità ancora tutte da verificare.



Da sottolineare come questa sera vi siano delle altre voci in capitolo in accordo con questa linea di tendenza (principalmente il modello americano). Una linea di tendenza c che quindi acquista un'importanza maggiore e può iniziare ad essere presa in considerazione, seppur con la dovuta cautela.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it