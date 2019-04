MODELLO EUROPEO: domenica PERTURBATA e FREDDA su gran parte d'Italia?

Il modello europeo non si piega e conferma anche oggi un fine settimana tutt'altro che primaverile in Italia, segnatamente al nord e al centro. La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Italia nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio:

L'allungo dell'alta pressione atlantica verso nord butterà giù aria molto fredda di matrice artica (frecce blu) che entando nel Mediterraneo darà luogo a depressioni da contrasto e tempo anche perturbato specie al nord e al centro.

Notate la depressione in formazione sul Mar Ligure (Genoa Low) che successivamente si dirigerà verso il centro e il meridione, attirando l'aria fredda presente oltre le Alpi.

Secondo il modello nostrano, sarà una domenica perturbata su molti settori del nord e del centro. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata domenicale:

Emilia Romagna, Liguria, Marche e Umbria potrebbero essere le regioni più colpite dal maltempo. Rovesci anche intensi si attiveranno anche sul Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Le restanti regioni, pur avendo sempre qualche precipitazione, subiranno un'influenza più marginale del tutto.

Farà freddo? Ecco le temperature a 1500 metri previste sempre dal modello europeo nelle ore centrali di domenica 5 maggio:

Tra l'Emilia Romagna e le zone interne dell'Italia centrale avremo isoterme alla medesima quota comprese tra 0° e -2°. Rapportato alle precipitazioni anche intense visibili nella mappa precedente, sarà lecito attendersi un calo abbastanza drastico del limite delle nevicate che potrebbe portarsi fino a quote collinari. Nel riparleremo alla luce delle nuove emissioni del modello, per ora resta ancora una linea di tendenza.