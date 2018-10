MODELLO EUROPEO: diverse situazioni di instabilità e pioggia anche nei prossimi giorni

Il Mediterraneo centrale ed occidentale si lascia alle spalle una situazione di forte maltempo provocata dal passaggio di una depressione davvero sopra alle righe. Resoconto della situazione a questo link: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/i-danni-del-maltempo-sul-nostro-paese-ma-non-ancora-finita-/75935/ Le "brutte" sorprese per il nostro Paese non sono però finite qui; dalle prossime ore scatta di nuovo uno stato di allerta per le regioni del nord-ovest, il medio ed alto Tirreno e le due isole maggiori. Una nuova perturbazione dominata da venti tiepidi ed umidi di Scirocco prende il sopravvento ed il nostro territorio ne sarà nuovamente interessato soprattutto sui settori occidentali tra mercoledì e giovedì.



La circolazione media prevista nel prossimo futuro sarà ancora contraddistinta dalla presenza di una figura depressionaria sulla parte occidentale d'Europa, la quale resterà col proprio centro motore ben saldo alla sua posizione. Ne deriva un lungo periodo di tempo instabile che, a fasi alterne, potrà ancora interessare con nuove perturbazioni le regioni del nord, i versanti tirrenici e le due isole maggiori.



Il modello europeo ipotizza un cambio di circolazione nuovamente con venti settentrionali soltanto nel lungo termine. Almeno sino a mercoledì 7 novembre prepariamoci ad una lunga fase di tempo tormentato che penalizzerà maggiormente le regioni settentrionali ed i versanti tirrenici.



Il quadro generale delle temperature resterà ancora piuttosto temperato, con picchi di tepore in previsione per il Mezzogiorno.



