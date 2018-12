MODELLO EUROPEO: diverse occasioni di pioggia in arrivo, neve a bassa quota al nord

La previsione serale del modello europeo, identifica almeno un paio di passaggi perturbati da qui ai prossimi sette giorni ; il primo, senza dubbio quello più sicuro, riguarderà l'Italia tra domani, domenica 16 e martedì 18 dicembre. Le precipitazioni sono previste interessare dapprima le regioni del nord, con neve che potrebbe arrivare sino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia, Emilia domenica sera e le primissime ore di lunedì mattina. Nella giornata di lunedì i fenomeni si trasferiranno velocemente verso il centro Italia con neve però confinata a quote elevate, martedì ultime precipitazioni al sud.



Una seconda perturbazione inserita in un contesto di venti occidentali, è prevista interessare l'Italia tra mercoledì e giovedì prossimo. Potrebbe sussistere anche in questa occasione la possibilità di neve a bassa quota al nord. Pioggia sulle regioni centrali soprattutto giovedì.



Volgendo lo sguardo a scadenze previsionali più lunghe, troviamo ancora una circolazione di venti occidentali che potrebbero portare una parentesi di mitezza della durata di qualche giorno. A livello sinottico generale, l'Europa centrale ed occidentale verrà interessata da questo tipo di correnti, l'inverno su questi settori si prenderà una pausa di qualche giorno ma condizioni di freddo intenso persisteranno sulla Russia ed i paesi dell'Europa orientale , un serbatoio d'aria gelida i cui movimenti andranno valutati con attenzione nel prossimo futuro.



