MODELLO EUROPEO: diverse occasioni di PIOGGIA in arrivo nel mese di aprile

Una attiva perturbazione raggiungerà nelle prossime ore lo stivale italiano, portando con sè quel cambiamento delle condizioni atmosferiche tanto atteso sulle regioni del nord. Alcune località della Valpadana non vedono pioggia ormai da 4 mesi ed il settore dell'agricoltura rischia di avere un pesante contraccolpo se non intervengono precipitazioni più regolari nella parte avanzata della primavera. Per come si stanno mettendo le cose in questo scorcio di aprile, sembra che nel prossimo futuro la circolazione atmosferica a livello europeo possa andare in contro ad una consistente trasformazione; non più vistosi anticicloni sull'ovest Europa, bensì una circolazione di venti occidentali foriera di nuove perturbazioni che potrebbero avvicendarsi la scena nel palcoscenico italiano.



La carta di previsione del modello europeo riferita a venerdì 5 aprile, mette in luce una vasta e complessa circolazione di bassa pressione abbracciare i settori meridionali d'Europa, laddove troveremo alcuni corpi nuvolosi in grado di dispensare nuove precipitazioni. La previsione deterministica del modello europeo riferita a domenica 7 aprile, mette in luce circolazione che potrebbe rimanere instabile ancora per diverso tempo:







Con questo tipo di situazione, il quadro generale delle temperature subirà una riduzione significativa rispetto ai valori delle scorse settimane. Almeno nella prima decade di aprile il quadro generale delle temperature risulterà nella media del periodo stagionale o addirittura sotto la media . Nella mappa di previsione qui proposta, riferita a domenica 7 aprile, possiamo osservare le anomalie di temperatura previste sul territorio italiano:





Nelle lunghe distanze il modello europeo ipotizza ancora una circolazione di tipo instabile sul Mediterraneo. Diverse perturbazioni potranno attraversare il nostro Paese dai quadranti occidentali. Lo sviluppo di una figura anticiclonica sull'oceano Atlantico settentrionale, ipotesi paventata questa sera sia dalla previsione del modello americano che dalla controparte europea, potrebbe prolungare questa fase instabile e fresca primaverile almeno sino al termine della prima metà del mese. La media Ensemble del modello americano per martedì 9 aprile, mette in luce proprio questa evoluzione:



