MODELLO EUROPEO: diamo uno sguardo alla possibile evoluzione relativa alla prima metà di febbraio

Una circolazione di aria molto tiepida e stabile di origine subtropicale oceanica, conquista il bacino centrale del Mediterraneo; nei prossimi giorni ci attendiamo temperature particolarmente miti sia al suolo che in quota, una situazione decisamente inusuale che porterà un picco massimo di temperatura in previsione tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio. I valori più elevati saranno registrati alle quote superiori, cioè in libera atmosfera, sui settori interni pianeggianti, soprattutto del centro e del sud. Temperature sopra la norma si faranno sentire anche sulla Valpadana, mentre lungo le coste tirreniche la presenza di qualche addensamento nuvoloso, impedirà una risalita eccessiva della colonnina di mercurio. Ecco la previsione delle temperature al suolo attese nel pomeriggio di lunedì:

Questa fase di grande mitezza, anticiperà un raffreddamento accentuato della temperatura in previsione tra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio, una breve parentesi di inverno che sarà destinata a chiudersi con la stessa rapidità con cui si è generata. A risentirne maggiormente saranno le regioni versante adriatico e meridionale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 5 febbraio:

Nel lungo termine, volgendo quindi lo sguardo alla seconda decade di febbraio, le correnti occidentali porteranno un nuovo rialzo termico su tutta l'area del Mediterraneo. In linea generale il freddo sarà latitante anche sull'Europa centrale e settentrionale, dove è prevista nuovamente una fase di tempo più mite e tendenzialmente umida.