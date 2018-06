MODELLO EUROPEO: dall'instabilità nord-orientale all'anticiclone africano

Aggiornamento serale del modello europeo che CONFERMA ancora una fase di tempo INSTABILE portata dai venti nord-orientali che nei prossimi giorni si concederanno una lunga sosta sul Mediterraneo centrale ed orientale. Tra martedì e mercoledì i fenomeni tenderanno a concentrarsi maggiormente sulle regioni del centro e del sud, mentre al nord avremo a che fare con condizioni di tempo un po' più stabili.



La seconda metà della settimana concederà ancora spazio ad una "scodata" di aria fresca che riuscirà a conquistare nuovamente anche il nord, con temporali che diventeranno anche qui più diffusi e persistenti. A livello sinottico troveremo il fulcro più caldo e stabile dell'alta pressione sull'Europa settentrionale e sul Regno Unito, ove si prevedono alcune giornate di tempo buono.

Un cambiamento di circolazione è previsto sul finire di giugno e soprattutto nei primi giorni di luglio, il secondo mese dell'estate meteorologica; troveremo un'onda anticiclonica africana farsi spazio sul bacino centrale del Mediterraneo, anche se in modo non troppo convinto e quindi vulnerabile agli attacchi delle perturbazioni in arrivo da ovest.



Tra sabato 30 giugno e martedì 3 luglio, scatta l'ora del CALDO su gran parte del Paese, con picchi elevati soprattutto al centro-sud, mentre l'evoluzione successiva riporta l'Europa a fare i conti con le masse d'aria più fresche in arrivo dall'oceano Atlantico. Nuove perturbazioni potrebbero conquistare dapprima la Penisola Iberica, il regno Unito ed il nord della Francia (mercoledì 4) per poi progredire (forse) anche alle latitudini del Mediterraneo, con effetti da verificare.



Conferme o smentite nei prossimi aggiornamenti.