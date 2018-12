MODELLO EUROPEO: conferme per una prossima settimana tra FREDDO e NEVE...

La distanza previsionale ancora elevata non ci consente di mettere "al sicuro" un'evoluzione che di per sé necessita di giusti incastri per poter divenire reale.

Tuttavia sia il modello europeo che americano insistono e confermano la medesima evoluzione che contemplerebbe un brusco cambiamento del tempo a suon di neve e freddo su molte regioni della nostra Penisola.

La fase iniziale, prevista tra lunedi 10 e martedi 11 dicembre, verrà data da una discesa di aria artica verso l'Europa centro-orientale e l'Italia, stante il blocco altopressorio che si ergerà più ad ovest (prima mappa).

Questa situazione darà origine ad abbondanti nevicate sui settori esteri delle Alpi e lungo l'Appennino centro-meridionale anche a bassa quota, unitamente ad un generale calo delle temperature sotto sferzanti raffiche di Tramontana.

La seconda fase, detta di INTERAZIONE, si avrà attorno alla metà della prossima settimana; il coricamento dell'alta pressione verso alte latitudini farà ruotare le correnti da est sull'Italia e sull'Europa centrale.

Contemporaneamente avremo il sopraggiungere da ovest di una perturbazione mossa da aria più temperata di matrice atlantica (seconda mappa).

L'interazione tra queste due correnti molto diverse sembra avvenire tra il settentrione e l'Europa centrale, dove potrebbero verificarsi nevicate anche abbondanti fino in pianura. Al centro e al meridione avremo invece un certo riscaldamento stante l'insorgenza di correnti sciroccali dal nord Africa (frecce rosse).

Il vero ADDOLCIMENTO, con la completa sostituzione dell'aria fredda con quella più temperata atlantica potrebbe verificarsi sul finire della settimana prossima (terza mappa).

Al nord la neve seguiterebbe comunque a cadere anche in pianura specie al nord-ovest, mentre al centro-sud prenderà piede una fase piovosa, ma con temperature non fredde.

Nei prossimi giorni faremo il punto di questa complessa situazione alla luce delle nuove emissioni modellistiche. Continuate pertanto a seguirci!

