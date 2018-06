MODELLO EUROPEO: confermato l'anticiclone estivo ma con qualche riserva al nord

È un weekend di tempo estivo quello che stiamo attraversando in queste ore, come ampiamente previsto dai modelli già da alcuni giorni, un'onda anticiclonica africana interessa il bacino centrale del Mediterraneo, coinvolgendo anche il nostro Paese con temperature in rialzo e clima estivo. Ebbene tale situazione sarà destinata a prolungarsi anche nei prossimi giorni con picchi di calore previsti soprattutto sulle regioni meridionali nel corso della prossima settimana.

Per quanto riguarda le regioni del nord, avevamo anticipato i giorni scorsi della possibilità che qualche disturbo di instabilità potesse manifestarsi dalla seconda metà della prossima settimana. L'attività delle depressioni oceaniche non verrà infatti soppressa del tutto ma sarà destinata a persistere anche nei giorni successivi. In particolare il modello europeo questa sera ipotizza ancora il passaggio di un impulso d'aria relativamente più fresca tra giovedì 5 sino a sabato 7.

È una circolazione che riuscirebbe a spingersi faticosamente verso la Francia e poi sulle regioni del nord, secondo questi aggiornamenti l'impulso in arrivo dall'ovest Europa avrebbe le carte in regola per portare qualche temporale più organizzato. Restiamo ovviamente nel campo delle ipotesi.

A lungo termine viene confermato il nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'oceano Atlantico e sull'ovest Europa, sino a formare un vero e proprio blocco che chiuderebbe l'accesso alle correnti occidentali per un tempo indeterminato. La seconda decade di luglio sotto correnti nuovamente settentrionali? Potrebbe essere. Almeno questa è l'ipotesi suggerita questa sera dai nuovi aggiornamenti previsionali.

Seguite le news su METEOLIVE.IT