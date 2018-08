MODELLO EUROPEO: confermato il passaggio instabile del weekend, poi una ripresa anticiclonica

Gli ultimi aggiornamenti sembrano confermare a tutti gli effetti quello che potrebbe essere il passaggio instabile più organizzato dell'intera mensilità. Una perturbazione accompagnata da una mole considerevole di aria fredda nord atlantica attraverserà il continente europeo, portando con sè diversi temporali ed una riduzione del quadro termico generale su valori meno caldi, dando così il via alla fase conclusiva dell'estate. Il modello europeo sembra aver compreso abbastanza bene anche la provenienza di questo impulso instabile che avrá una direttrice prettamente nord-occidentale e quindi mancherà di una fase prefrontale in grado di recare temporali con precipitazioni molto abbondanti. In buona sostanza una perturbazione impetuosa ma che ancora non mette in luce alcun particolare rischio idrogeologico per il nostro Paese.

Molto spettacolo sui nostri cieli soprattutto nella notte tra venerdì e sabato, al passaggio del fronte freddo potranno innescarsi temporali anche intensi soprattutto al nord e sulla Toscana. Sabato pomeriggio il fronte freddo avanzerá di gran carriera verso i settori centrali italiani, seguito da un rinforzo netto della ventilazione di Libeccio e Maestrale, responsabile di un calo termico piuttosto pronunciato in previsione per soprattutto per l'Italia settentrionale.

Appare questo un passaggio che funzionerà come demarcazione tra il caldo INTENSO di questi giorni e l'estate dai toni più moderati prevista nel periodo successivo (fine agosto), portata da un nuovo rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre.

Nei prossimi giorni scenderemo nel dettaglio delle zone maggiormente interessate.

