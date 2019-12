Modello europeo: COLPO di SCENA per l'Epifania, ma Ã¨ credibile?

Gli appassionati di neve e gelo, soprattutto chi abita al nord, questa mattina avranno avuto un sobbalzo nel guardare lo scenario ufficiale del modello europeo per il giorno dell'Epifania:

Alta pressione che si distende sull'Europa centrale e preleva aria molto fredda dal lontano oriente; in più, una depressione sul Mediterraneo che posiziona correnti umide in quota a scorrere sopra l'aria fredda continentale. Una situazione allettante per avere la neve a quote molto basse, se non addirittura in pianura, sui settori centro-settentrionali della nostra Penisola.

Il flusso atlantico con la sua mitezza verrebbe sparato verso nord alle latitudini dell'Europa settentrionale, dove l'inverno si prenderebbe una pausa.

E' credibile questa evoluzione o si tratta di uno svarione modellistico? Per rispondere a questa domanda esaminiamo la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello europeo per il medesimo giorno, ovvero l'Epifania.

Si nota chiaramente che la suddetta media NON COMBACIA con lo scenario ufficiale del modello medesimo.

L'alta pressione viene vista molto più invadente e soprattutto non viene contemplata la presenza di una depressione in sede mediterranea. Il freddo da est potrebbe invece esserci, anche se avrà un'azione molto limitata e concentrata sui "soliti" settori orientali.

Morale: lo scenario ufficiale imbastito questa mattina dal modello europeo per il giorno dell'Epifania gode di SCARSA ATTENDIBILITA' (attorno al 20-25%): è assai probabile che l'impianto venga smontato già con la corsa di questa sera a favore dell'alta pressione. Vedremo...

