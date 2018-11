MODELLO EUROPEO: che movimenti a lungo termine!

L'alta pressione ci terrà compagnia per gran parte della settimana prossima, indicativamente da lunedi 12 fino a domenica 18 novembre.

La mappa relativa a sabato 17 novembre mostra la struttura stabilizzante ben salda sull'Europa centrale e sull'Italia, dove saranno presenti condizioni di bel tempo (a parte le nebbie in pianura) contraddistinte da temperature molto miti.

La situazione inizierà lentamente a cambiare ad iniziare dalla giornata di lunedi 19 novembre.

Ecco la cartina riferita alla giornata in parola che mostra lo spostamento dei massimi di pressione in sede scandinava; sul fianco orientale dell'anticiclone medesimo verrà prelevata aria fredda dall'est europeo che come un fiume in piena dilagherà verso l'Europa centrale e parte dell'Italia, segnatamente le regioni settentrionali.

Attorno al giorno 20 del mese (terza mappa) potrebbe verificarsi un'interazione tra la suddetta aria fredda e correnti più temperate in arrivo dall'Atlantico.

Tutto ciò potrebbe causare maltempo sull'Italia specie al nord e al centro, con temperature in calo e le prime nevicate a bassa quota sulle regioni settentrionali.

Si tratta ovviamente di movimenti a lungo termine che dovranno essere rivisitati alla luce delle nuove emissioni dei modelli . Continuate pertanto a seguirci!

