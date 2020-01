MODELLO EUROPEO: cambierà lo scenario meteorologico nella prima decade di febbraio?

Gennaio ci sta lasciando nel più completo anonimato meteorologico. Gli occhi ora sono puntati su febbraio, ultimo mese dell'inverno meteorologico, al quale spetta un parziale riscatto della stagione.

Le mappe a nostra disposizione tentano di aprire varchi nel buio nella mitezza e dell'alta pressione, ma spesso li richiudono prima che si possano prendere seriamente in considerazione.

Questa mattina lo scenario ufficiale del modello europeo mostra uno di questi varchi, o meglio ipotizza una modifica della circolazione a scala europea durante la prima decade di febbraio. Ecco la mappa in questione, valida per giovedi 6 febbraio:

Secondo questo scenario, l'alta pressione riuscirebbe a bloccare il fiume in piena delle correnti occidentali, ponendo un massimo tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Di rimando si formerebbe una depressione sul Vicino Atlantico con la mera intenzione di attirare l'aria fredda dall'est europeo verso di noi.

Si tratterebbe indubbiamente di un buon movimento invernale e che potrebbe dare alcuni risultati nel successivo futuro.

Ora veniamo alle dolenti note: è credibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda, interpelliamo la media di tutti gli scenari del modello europeo valida per il medesimo giorno, ovvero giovedi 6 febbraio:

Anche la media mostra l'arrivo di aria più fredda sull'Italia per il medesimo periodo, ma lo schema barico che viene contemplato non si presenta ottimale per un ingresso franco dell'inverno sull'Italia.

Il blocco anticiclonico viene visto debole, già in odore di "spanciata" nel momento in cui si forma. Questa situazione potrebbe indubbiamente portare un po' di freddo in Italia, ma sarebbe freddo fine a se stesso e non in accordo con un cambiamento di configurazione.

Morale: lo scenario ufficiale imbastito per il 6 febbraio dal modello europeo non è credibile e quasi sicuramente verrà rimosso con il prossimo run.