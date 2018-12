MODELLO EUROPEO: calo termico in arrivo da lunedì

La forza delle correnti occidentali che stanno interessando l'Europa ormai da parecchi giorni, subiranno una generale attenuazione. È previsto un aumento della pressione sull'Europa occidentale a partire dal prossimo weekend. Un rallentamento nella forza delle correnti occidentali si traduce in una maggiore ondulazione della corrente a getto e con essa la ripresa di quegli scambi meridiani che stanno alla base delle più importanti fasi di instabilità per le basse latitudini europee.

Dalla prossima settimana la circolazione atmosferica in ambito europeo porterà nuovamente masse d'aria artiche in arrivo dapprima sulla Mitteleurope per poi conquistare i paesi dell'est, l'area balcanica edi il bacino centrale del Mediterraneo dal prossimo martedì.

Sul nostro Paese dovremo aspettarci un ribasso sensibile delle temperature rispetto ai valori attuali. La discesa delle temperature dovrebbe raggiungere abbastanza facilmente le regioni del nord, sebbene ancora non sia possibile scendere troppo nel dettaglio sull'effettiva quantità di freddo con cui avremo a che fare. Flessione termica prevista comunque anche al centro ed al sud.

Attorno la metà del mese viene ipotizzato dai modelli un nuovo, probabile rialzo delle temperature che viaggerebbe di pari passo con il ricompattamento del Vortice Polare alle elevate latitudini. Prima di tutto questo, tra mercoledì 12 e giovedì 13, da valutare una possibile dinamica di interazione con neve a bassa quota sulle regioni del nord .

