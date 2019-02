MODELLO EUROPEO: breve pausa anticiclonica, poi nuovi eventi all'orizzonte...

Il modello europeo promette una pausa dei fenomeni nell'arco della settimana ad iniziare dal centro-nord.

Nella corsa di stamattina non vengono ipotizzati "mostri alto pressori" in grado di polverizzare la stagione fredda...come molte volte è successo in passato.

La prima decade di febbraio proporrà comunque un'atmosfera più rilassata sulla nostra Penisola, con clima non freddo nelle ore centrali del giorno.

Dopo gli episodi di maltempo che nelle prossime ore colpiranno il meridione, tra mercoledi 6 e giovedì 7 febbraio una blanda zona di alta pressione si allungherà dal vicino Atlantico verso levante (prima mappa); notate la depressione centrata sulla Grecia che dovrebbe uscire dalla scena italiana dopo aver dispensato gli ultimi fenomeni sul nostro mezzogiorno.

In questo frangente il tempo risulterà abbastanza buono sull'Italia; solo sulle pianure del nord potrebbero formarsi banchi di nebbia associati a gelate tra la notte e il primo mattino, in dissolvimento nell'arco della giornata.

Come anticipato poco sopra, si tratterà di una pausa di breve durata. Il nord Atlantico dovrebbe presto organizzare un nuovo attacco verso l'Europa centrale e l'Italia, ben evidenziato dalla seconda mappa prevista tra sabato 9 e domenica 10 febbraio.

La perturbazione, entrando nel Mediterraneo, formerà una nuova depressione che metterà sotto torchio l'Italia tra domenica e i primi giorni della settimana prossima.

...eccola in bella mostra sull'Italia tra le giornate di lunedi 11 e martedi 12 febbraio (terza mappa).

Il tempo tornerà ad essere perturbato sulla nostra Penisola, ma con temperature in genere non fredde. La neve questa volta dovrebbe starsene a casa sua, ovvero sulle Alpi e sulle cime appenniniche, specie quelle centro-settentrionali.

A seguire, l'alta pressione che vedete sull'Europa occidentale potrebbe puntare verso la Scandinavia, offrendo una spalla fredda da est all'Europa meridionale e l'Italia, ma ovviamente abbiamo bisogno di conferme a riguardo.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it