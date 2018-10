MODELLO EUROPEO: avviati verso un nuovo pattern di blocco, quali conseguenze?

Entriamo ormai nella fase più avanzata dell'autunno meteorologico e dobbiamo fare i conti con un cambio importante di circolazione che influenzerà le condizioni atmosferiche del nostro Paese anche nel futuro. A livello sinottico troviamo infatti una circolazione di bassa pressione sull'ovest Europa, nella quale troviamo inserite diverse ondulazioni corrispondenti ad altrettante perturbazioni con i relativi rami caldi e rami freddi che si alternano reciprocamente. Contrapposta a questa grande figura di bassa pressione, sull'Europa orientale un potente anticiclone di blocco determina ancora condizioni atmosferiche stabili ed impedisce la progressione dei sistemi nuvolosi verso est.



In questo modo il nostro Paese viene a trovarsi sotto l'influenza di una circolazione di venti meridionali che determinano condizioni meteo instabili lungo i versanti tirrenici e le regioni del nord, laddove a fasi alterne abbiamo importanti fasi di maltempo con temporali e precipitazioni anche intense.



Nel prossimo futuro il modello europeo identifica delle nuove perturbazioni in vista per questi settori; tra sabato e domenica parentesi maltempo nelle due isole maggiori, lunedì 5 e martedì 6 novembre ancora instabilità e temporali sulle regioni alto tirreniche ed al nord, con piogge anche importanti. Nuove precipitazioni in vista per queste regioni anche nel lungo termine e più precisamente all'esordio della seconda decade di novembre.



Quadro generale delle temperature con valori ancora piuttosto miti, stante la predominanza di una circolazione di tipo meridionale.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it