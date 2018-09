MODELLO EUROPEO: attacco autunnale sul Mediterraneo occidentale, ma è CREDIBILE?

Un severo attacco autunnale sul Mediterraneo occidentale, con inevitabili risvolti anche sulla nostra Penisola.

Ciò che disegna questa mattina il run ufficiale del modello europeo è una vera coltellata alla salute dell'alta pressione; un vero ridimensionamento dell'estate settembrina con velleità autunnali ormai prossime, specie al nord e sulle regioni di ponente.

Il problema principale è la non collimazione di questa situazione con le altre elaborazioni. In questa sede cercheremo di sondarne l'affidabilità, al fine di non rimanere scottati da eventuali ribaltoni che ormai avvengono all'ordine del giorno.

Se osserviamo la media degli scenari del modello europeo (seconda mappa) notiamo una minor penetrazione della saccatura sul Mediterraneo occidentale. Di conseguenza è assai probabile che con la prossima emissione ufficiale, il modello europeo tirerà un po' i remi in barca, alzando quasi sicuramente l'affondo.

C'è da dire però che l'attacco da ovest viene contemplato anche dalla stessa media, magari non in termini spinti come nel run ufficiale, bensì con toni più blandi.

E allora? Beh se tra le maglie del modello americano non trapela nulla se non la solita alta pressione, sul modello europeo questa mattina si nota qualche passo avanti verso la nuova stagione. Vedremo...