MODELLO EUROPEO: aria relativamente fredda ad inizio settimana, ma il PIATTO FORTE sarà a fine mese...

Dopo un fine settimana splendido e caldo su quasi tutta l'Italia, si conferma quest'oggi un'insidia da est che potrebbe colpire il versante adriatico e il meridione all'inizio della settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia nella giornata di lunedi 22 ottobre ; si nota l'arrivo di un nucleo freddo (cerchiato in blu) proveniente dai Balcani. Questo, oltre a far calare le temperature a valori finalmente autunnali, determinerà un peggioramento del tempo prima sul medio Adriatico e le zone interne del centro, poi soprattutto al sud con piogge e rovesci sparsi.

Nella giornata di martedi 23 ottobre (seconda mappa) si nota il nucleo freddo ormai adagiato sulle regioni meridionali dove determinerà condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni estreme.

Le regioni settentrionali e l'alto Tirreno non si accorgeranno di nulla, se non di un calo termico e un'intensificazione del vento dai quadranti nord-orientali.

Seguiranno un paio di giorni con tempo ventoso, fresco e con qualche pioggia al meridione, mentre nell'ultimo fine settimana del mese potrebbe comparire una decisa svolta nello stato del tempo in Italia.

Si tratta di proiezioni alla lontana, di conseguenza l'attendibilità è ancora bassa ; tuttavia da questo run emerge la possibilità di uno scambio meridiano sulla parte centrale del nostro Continente, con interessamento di tutta l'Italia (terza mappa).

Notate lo spostamento dell'alta pressione delle Azzorre in pieno oceano e l'ingresso di correnti nord atlantiche in area mediterranea. Oltre ad un generale calo delle temperature, la pioggia potrebbe tornare a bagnare molte regioni, anche quelle che da tempo aspettano una provvidenziale innaffiata.

Vedremo se le cose andranno così, per il momento le possibilità di realizzo di questa situazione sono basse, attorno al 30-35%. Continuate quindi a seguirci.

