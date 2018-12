MODELLO EUROPEO: aria più fredda in arrivo da gennaio

Nei prossimi giorni il territorio europeo continuerà a contenersi la scena tra due grandi figure bariche, da un lato il forte anticiclone ormai una presenza quasi costante dei nostri inverni, arroccato sull'Europa occidentale, dall'altro le masse d'aria molto fredde di origine artica che occuperanno l'Europa orientale e la Russia, accompagnate da valori particolarmente bassi di temperatura. Da qui alla prossima settimana, lungo il fianco orientale dell'anticiclone, troveremo almeno due impulsi di aria fredda che manterranno su queste regioni un clima decisamente invernale.



Il primo di questi impulsi è previsto tra la notte di San Silvestro ed il primo giorno del nuovo anno, accompagnato da instabilità sparsa ed una moderata flessione delle temperature in vista per il Mezzogiorno ed i versanti di basso Adriatico.



Il secondo impulso è quello più intenso, arriverà ad interessare tutto il territorio italiano tra giovedì 3 gennaio e domenica 6. Anche in questo caso la riduzione più decisa della temperatura è però prevista sui settori del medio e del basso versante Adriatico. Su queste regioni i valori scenderanno almeno di 10°C rispetto alle temperature attuali e la neve potrebbe persino fare una breve comparsa a quote pianeggianti.



Nel lungo termine restano infine da valutare le ripercussioni portate dal riscaldamento stratosferico polare che rischia di portare scompiglio nella circolazione atmosferica di gennaio.



