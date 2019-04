MODELLO EUROPEO: aprile prosegue lungo i binari dell'instabilità

La parentesi di tempo soleggiato che abbiamo potuto sperimentare quest'oggi, sarà destinata a concludersi piuttosto in fretta. Il fine settimana segnerà un nuovo aumento della nuvolosità associato all'arrivo di un carico precipitativo in vista per diverse regioni. La previsione della pioggia calcolata da l modello europeo per domenica 7 aprile, mette in luce nuovamente condizioni di tempo instabile e piovoso sulle regioni di nord-ovest e le due isole maggiori:







Nella giornata di lunedì 8 aprile le precipitazioni più abbondanti sono invece previste sulle regioni del Mezzogiorno, mentre al nord si farà strada un miglioramento del tempo. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per questa giornata:

La previsione deterministica del modello europeo ancora riferita a lunedì 8 aprile, mette in luce un altro importante dettaglio che forse potrebbe sfuggire ad una osservazione approssimativa. La presenza di una figura anticiclonica alle latitudini settentrionali, segnala un passaggio ufficiale di consegne tra una NAO (North Atlantic Oscillation) di segno negativo che appare ormai nel cuore della primavera dopo un periodo lunghissimo di positività:

La prima metà di aprile resterà condizionata da una circolazione di bassa pressione che rinnoverà condizioni di tempo instabile anche sulla nostra penisola. In tal modo prendiamo le distanze in modo netto dagli standard di alta pressione che abbiamo sperimentato le scorse settimane. Molto spesso in passato il mese di aprile ha funzionato come un vero e proprio spartiacque tra la circolazione atmosferica tipica dell'inverno con quella caratteristica della stagione primaverile che grazie al vistoso aumento nella durata delle giornate, vede una ripresa della dinamicità.



La previsione Ensemble del modello europeo per venerdì 12 aprile, sembra confermare il proseguimento di una circolazione instabile sull'Europa. Delle conseguenze sul tempo italiano saranno possibili almeno sino allo scadere della prima metà di aprile: