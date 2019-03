MODELLO EUROPEO: aprile esordisce con tempo PERTURBATO

Con questa parte conclusiva di marzo, si chiude un lungo periodo di alternanza tra circolazioni fredde settentrionali e periodi di alta pressione. A tal proposito il nuovo aggiornamento del modello europeo sembra avere le idee molto chiare; l'esordio di aprile, secondo mese della primavera meteorologica, sarà caratterizzato da una circolazione atmosferica assai più instabile, nella quale troveremo masse d'aria artiche e polari marittime a spasso per il Mediterraneo. La nuova previsione del modello europeo conferma l'arrivo di una attiva perturbazione sul bacino centrale del Mediterraneo giovedì 4 aprile e venerdì 5.



Questa volta le precipitazioni, possiamo osservare dalla mappa qui proposta riferita a giovedì 4, colpiranno anche le regioni dell'Italia settentrionale laddove addirittura il modello europeo ipotizza le piogge e le nevicate più importanti:









Entro tale periodo, il quadro generale delle temperature sarà destinato a scendere di alcuni gradi soprattutto sulle regioni del nord. Le isoterme alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) potrebbero nuovamente portarsi attorno allo zero, favorendo l'arrivo di alcune nevicate sino a quote interessanti lungo i rilievi delle Alpi e forse l'ultima neve lungo i rilievi dell'Appennino. Nella prima settimana di aprile, le temperature previste a livello nazionale saranno in linea con le medie stagionali.



La carta di previsione qui proposta, è riferita alla giornata di venerdì 5 aprile, mostra la probabilità più o meno elevata di negative alla quota di circa 1500 metri. Queste probabilità saranno più elevate per le regioni del nord: