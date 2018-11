MODELLO EUROPEO: anticiclone con tempo mite dalla prossima settimana

A cavallo tra ottobre e novembre il nostro Paese ha sperimentato una lunga fase di tempo instabile che inizialmente ha penalizzato soprattutto le regioni del Mezzogiorno con forti temporali, frequenti allagamenti e purtroppo anche diverse vittime. Il maltempo tra la terza decade di ottobre e la prima parte di novembre ha raggiunto anche le regioni del nord. Su queste regioni abbiamo avuto forti danni portati dalla tempesta di vento di fine ottobre ed infine la piena del fiume Po, accompagnata da ampi tratti di terreno coltivato che sono finiti sott'acqua.

Questa lunga fase di maltempo giunge finalmente al temine; ancora qualche forte precipitazione è prevista domani mattina sulla Liguria, nel pomeriggio ed in serata qualche focolaio temporalesco anche in Sardegna. In seguito il rinforzo dell'alta pressione porterà con sé uno stop generale della pioggia e del maltempo su tutto il Paese. Le temperature risulteranno molto miti ed il contesto climatico resterà tale almeno sino alla conclusione della seconda decade novembrina. Questo consentirà di fare un po' di bilanci sui danni portati sul nostro territorio da questo tumultuoso autunno.

Nella terza decade di novembre potrebbe affacciarsi un certo calo delle temperature sull'est Europa, il nostro anticiclone tenderà infatti a trasferirsi con i propri massimi sempre più a nord, agevolando la discesa di aria fredda verso la fascia delle medie latitudini. È un percorso ancora lungo che potrebbe trascinare le prime masse d'aria fredde invernali della stagione nelle medie latitudini ma sugli effetti nel tempo di casa nostra rimane quantomai prematuro discuterne.

Nel frattempo prendiamoci l'estate di San Martino che, stando a questi ultimi aggiornamenti, sarà in grado di premiare molte regioni .

