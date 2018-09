MODELLO EUROPEO: ancora tempo inaffidabile al centro ed il nord, dalla prossima settimana forse anche al sud

Al nord ed al centro la stagione autunnale ha ormai preso il posto di quella estiva e ci sono elementi a sufficienza per confermare che questo stato di cose sia destinato a persistere anche nel futuro, nonostante l'aumento probabile delle temperature prospettato dai modelli nel corso della prossima settimana. È una situazione che tuttavia lascerà ancora spazio per qualche bella giornata di sole, per alcune regioni la tipica estate settembrina. A livello sinottico, le fasce anticicloniche subtropicali risultano ormai collocate ad una latitudine sufficientemente bassa da consentire l'ingresso di nuove perturbazioni sul bacino centrale del Mediterraneo anche nel prossimo futuro.

A farne le spese nel corso della settimana saranno ancora le regioni centrali e settentrionali con rovesci e temporali sparsi soprattutto tra giovedì e sabato prossimi. L'anticiclone infatti abbandonerà il campo sulla Penisola Iberica che diventerà sede di una circolazione depressionaria che potrà veicolare sul nostro Paese, masse d'aria instabili di origine oceanica. Queste masse d'aria sopraggiungeranno attraverso i quadranti occidentali e pertanto più ricche in umidità, potranno dare luogo ancora a fenomeni di una certa intensità soprattutto lungo i versanti tirrenici.

A partire da domenica prossima appare comunque probabile un rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre e con esso condizioni atmosferiche un po' più stabili soprattutto sui versanti occidentali. Estate settembrina in vista? Da stabilire invece il destino per le regioni di Mezzogiorno che potrebbero ricadere sotto l'influenza di una circolazione nord-orientale associata a condizioni di instabilità (da confermare).

